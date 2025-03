Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist zeigt sich unsittlich vor Jungen in Fuldaue: Polizei nimmt 52-Jährigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Die schnelle Festnahme eines Exhibitionisten, der sich unsittlich vor zwei 13 und 15 Jahre alten Jungen gezeigt hat, gelang am gestrigen Sonntagnachmittag Streifen des Polizeireviers Ost in der Kasseler Fuldaaue. Die Jungen aus Kassel hatten gegen 17:40 Uhr auf einer Bank nahe der Damaschkestraße gesessen, als sie auf den im Gebüsch stehenden Mann aufmerksam geworden waren. Dieser entblößte sich teilweise und führte sexuelle Handlungen an sich vor, während er die Kinder anschaute. Die Jungen reagierten genau richtig, indem sie zunächst einen Angehörigen anriefen, sich von dem Mann distanzierten und dann über den Notruf die Polizei alarmierten. Bei Eintreffen der ersten hinzugeeilten Streife versuchte der 52-Jährige noch mit seinem E-Scooter vor den Polizisten zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten die nachlaufenden Beamten an einer leichten Steigung, die den Elektroroller deutlich verlangsamte, aufschließen und den Tatverdächtigen festnehmen. Der 52-Jährige aus Kassel musste die Polizisten für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Da die Beamten zudem feststellten, dass der Versicherungsschutz des E-Scooters erloschen war, muss sich der Tatverdächtige nun neben des Sexualdelikts auch wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

