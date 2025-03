Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beim Aufsägen von Fahrradschloss ertappt: Zwei Fahrraddiebe nachts dank Zeuge festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Die Festnahme von zwei mutmaßlichen Fahrraddieben gelang der Polizei in der Nacht zum heutigen Montag in Kassel dank eines aufmerksamen Zeugen. Der 31-Jährige aus Kassel hatte die beiden Tatverdächtigen gegen 0:30 Uhr in der Parkstraße dabei beobachtet, wie sie mit einer Säge offenbar versuchten, das Schloss eines Rennrads zu öffnen. Er alarmierte daraufhin sofort über den Notruf 110 die Polizei. Eine zum Tatort eilende Streife des Polizeireviers Mitte konnte die beiden Verdächtigen wenige Augenblicke später noch vor Ort festnehmen. Die Durchsuchungen des 20-Jährigen und der 27-Jährigen, die aktuell keine festen Wohnsitze haben und bereits wegen Fahrraddiebstahls aufgefallen sind, förderten zwei Sägen und weiteres Werkzeug zutage. Die beiden Tatverdächtigen mussten die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen anschließend mit zur Dienststelle begleiten. Die Ermittlungen wegen versuchten Fahrraddiebstahls gegen sie dauern an.

