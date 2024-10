Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Familie leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (30.10.2024), gegen 21:40 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Einsatz in der Stifterstraße gerufen, da zwei 17- und 20-jährige Gäste dort randalieren würden. Vor Ort verhielten sich die beiden Verantwortlichen auch gegenüber den Polizeikräften verbal aufbrausend und uneinsichtig, weshalb dem 20-Jährigen ein Platzverweis erteilt wurde. Diesem kam er erst nach Androhung einer Ingewahrsamnahme nach. Der 17-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und seinen Erziehungsberechtigten überstellt.

Als die Polizeikräfte im Anschluss erneut an der Örtlichkeit vorbeifuhren, entdeckten sie den 20-Jährigen, der sich erneut in unmittelbarer Nähe zu der Bar befand, weshalb er nun in Gewahrsam genommen werden sollte. Währenddessen erschien der 22-Jährige Bruder des 20-Jährigen vor Ort und forderte die Polizeikräfte auf, seinen Bruder in Ruhe zu lassen. Gleichzeitig informierte er telefonisch seine Eltern, welche wenig später gemeinsam mit einem weiteren, 15-jährigen Sohn an der Örtlichkeit erschienen. Gemeinsam versuchte man, die Ingewahrsamnahme des 20-Jährigen durch körperliches Einwirken zu verhindern, weshalb die Polizeikräfte Pfefferspray einsetzen mussten. Daraufhin konnte der 20-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Der 22-Jährige ergriff zu Fuß die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und ebenfalls in Gewahrsam genommen werden.

