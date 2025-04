Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Drei Personen nach Vorfahrtsverstoß verletzt

Offenbach (ots)

Am 06.04.2025 befuhr gegen 14:10 Uhr ein 47-jähriger Nissan-Fahrer die K21 von Insheim kommend und wollte an der Einmündung zur L542 nach links in Richtung Offenbach abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen BMW-Fahrers, welcher in Richtung Herxheim fuhr. Bei der folgenden Kollision wurde der PKW BMW in einen angrenzenden Acker geschleudert. Beide Unfallbeteiligte sowie der 35-jährige Beifahrer des Nissan-Fahrers wurden leicht verletzt und durch Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sowohl der PKW BMW als auch der PKW Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 18000 Euro. Der 47-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

