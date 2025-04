POL-PDLD: Unfall mit verletztem Radfahrer

Polizeidirektion Landau

Edesheim - 05.04.2025 (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Edesheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 13-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Ludwigstraße in westliche Richtung. Dabei blieb er mit seinem Fahrrad an einem am Fahrbahnrand geparkten PKW hängen, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Der Junge klagte über Schmerzen im Rückenbereich und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Landau eingeliefert. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 500,- Euro.

