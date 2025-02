Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Erneute Einbrüche in Bergisch Gladbacher Grundschulen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (06.02.) wurde der Polizei ein Einbruch in die Gemeinschaftsgrundschule Herkenrath gemeldet. Das Schulgebäude befindet sich in der Sankt-Antonius-Straße und wurde zuletzt am Mittwochabend (05.02.) gegen 22:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Grundschule. Diverse Büro- und Klassenräume sowie Räumlichkeiten der offenen Ganztagsschule wurden aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine hohe Anzahl an IPads sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Auch im Stadtteil Sand versuchten unbekannte Täter in ein Schulgebäude einzudringen. Die Schulleiterin der Grundschule in der Schulstraße meldete der Polizei gegen 07:00 Uhr, dass sie an insgesamt zwei Eingangstüren Hebelmarken feststellen konnte.

Augenscheinlich gelangten die Täter nicht in das Schulgebäude. Als Mitarbeiter der Grundschule am Vortag gegen 16:30 Uhr das Gebäude verließen, konnten diese noch keine Beschädigungen an den Türen wahrnehmen.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und veranlasste jeweils eine Spurensicherung. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der betroffenen Schulen beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

