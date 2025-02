Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (03.02.) ist es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude im Stadtteil Moitzfeld gekommen.

Wie die Polizei gestern Nachmittag (05.02.) im Rahmen einer Anzeigenerstattung eines Berechtigten erfuhr, hat sich ein männlicher Täter in der besagten Nacht zwischen 23:40 Uhr 00:00 Uhr auf ein weitläufiges Gelände in der Straße Grube Weiß begeben und dort versucht, ein Fenster an einem Bürogebäude aufzuhebeln.

Er wurde dabei durch die Videoüberwachung aufgezeichnet und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, kräftigere Statur, graue Mütze, blaue Adidas-Winterjacke, schwarzer Rucksack.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern. Wer zusätzliche sachdienliche Hinweise geben möchte, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

