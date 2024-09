Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl: 286 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs

Recklinghausen (ots)

Trauriger Spitzenreiter bei Tempomessungen der Polizei war am Wochenende ein Motorradfahrer, der auf der Münsterstraße in Haltern am See bei erlaubten 50km/h mit 105 Stundenkilometern unterwegs war. Den Mann erwarten jetzt ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro.

Die Kontrollen fanden am Sonntag, 29. September, im Rahmen der Motorradkampagne 2024 der Recklinghäuser Polizei statt. Auch die Geschwindigkeit von Autofahrern hatten die Polizisten mit ihren Messgeräten im Blick.

241 Verkehrsteilnehmende (davon 30 Motorradfahrende) müssen wegen überhöhter Geschwindigkeit Verwarnungsgelder zahlen. Darüber hinaus wurden 45 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Tempoverstößen geschrieben (darunter 15 Kradfahrer). Drei Kradfahrer bekamen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, weil sie im Überholverbot überholt hatten. Fünf Fahrer von Elektrokleinstfahrzeuge waren ohne Haftpflichtversicherung unterwegs. Sie erhalten Anzeigen. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Unfallzahlen zu senken ist das zentrale Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit der Recklinghäuser Polizei. Dabei gilt der Sicherheit von Motorradfahrenden ein besonderes Augenmerk. Kontrolliert wurde unter anderem auf Zufahrtsstraßen zu bekannten Motorradtreffs in Haltern am See und Marl. Nicht nur die Geschwindigkeit wurde gemessen, auch technische Kontrollen standen im Fokus der Beamten. So wurde beispielsweise bei Schallpegelmessungen überprüft, ob die Geräuschentwicklung der begutachteten Kräder im Rahmen des Erlaubten liegt.

