POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei Rhein-Berg zieht erste Bilanz zu glättebedingten Verkehrsunfällen

Am heutigen Mittwoch (05.02.) haben sich im gesamten Kreisgebiet aufgrund von Straßenglätte in der Zeit von 05:00 Uhr bis 11:00 Uhr insgesamt 32 Verkehrsunfälle ereignet. Diese verteilten sich wie folgt: Bergisch Gladbach: 2, Burscheid: 0, Kürten: 5, Leichlingen: 2, Odenthal: 3, Overath: 2, Rösrath: 0, Wermelskirchen: 18. In den meisten Fällen sind glücklicherweise nur Sachschäden entstanden.

Bei den folgenden drei Unfällen zogen sich die Beteiligten jeweils leichte Verletzungen zu:

Ein 30-jähriger Odenthaler befuhr gegen 05:20 Uhr mit einem Streuwagen die Gemeindestraße "Groß Spezard" in Odenthal-Scheuren. Nach eigenen Angaben kam er eigenständig ins Rutschen und geriet von der Fahrbahn ab. Der Streuwagen kippte nach links in das angrenzende Feld und verlor sein Streusalz.

Um 05:30 Uhr kam der Fahrer eines Motorrollers aufgrund der Fahrbahnglätte zu Fall. Der 53-jährige Bergisch Gladbacher befuhr zum Unfallzeitpunkt den Sieglindenweg im Stadtteil Heidkamp.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich in Odenthal-Scheuren gegen 07:00 Uhr. Eine ebenfalls 53-jährige Odenthalerin befuhr die Straße "Busch", als sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor und an einer Böschung auf die Fahrerseite kippte.

Die Schadenshöhen lassen sich aktuell noch nicht beziffern. Die Polizei Rhein-Berg ruft alle Verkehrsteilnehmenden weiterhin zu einer angepassten und vorausschauenden Fahr- und Verhaltensweise auf. (ch/th)

