POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbrüche in Frankenforst und Refrath

Burscheid (ots) - Gestern Nachmittag (04.02.) ist die Polizei zu einer Kleingartenanlage in der Straße In der Dellen gerufen worden. Bislang Unbekannte waren gewaltsam in drei Gartenlauben eingedrungen und hatten dabei diverse Gegenstände entwendet. Ein Geschädigter wusste zu berichten, dass er seine Gartenlaube am Vorabend noch unversehrt verlassen hatte, so dass die Taten möglicherweise in der Nacht verübt worden ...

