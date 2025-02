Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche am gestrigen Montag

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu gestern (03.02.), zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Letsch im Stadtteil Refrath gekommen. Nach Angaben eines Zeugen hörte er zur Nachtzeit ein Scheibenklirren und dachte sich zunächst nichts dabei.

Erst am Morgen fiel dann auf, dass Einbrecher in ein Haus in der Nachbarschaft eingedrungen sind, dessen Bewohner im Urlaub sind. Offenbar haben die Täter eine Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Ob die Täter Beute gemacht haben, kann erst nach Rückkehr der Hausbewohner überprüft werden.

Ein weiterer Einbruch wurde zudem im Stadtteil Bensberg aufgenommen. Bei einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Stockbrunnen" hebelten unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr die Terrassentür einer Wohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Die alarmierten Polizisten haben an beiden Tatorten jeweils eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst veranlasst. Hinweise zu diesen beiden Einbrüchen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Beratungsgespräch, melden Sie sich gerne unter der Rufnummer: 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ct/ch)

