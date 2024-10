Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 04.10. bis 06.10.2024

Hildesheim (ots)

(wie) Sachbeschädigung durch Graffiti auf Fahrbahn und Verteilerhäuschen in Elze - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum von Donnerstag, den 03.10.2024, 19:00 Uhr, bis Freitag, den 04.10.2024, 12:00 Uhr, kam es in dem Franz-Steinbrecher-Weg in Elze, Ortsteil Mehle zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter sprühte mit pinker Graffiti Farbe drei Hakenkreuze auf die Fahrbahn sowie auf eine Rückwand eines Verteilerhäuschens.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Aufgrund der Graffitis wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Umweltdelikt im Waldgebiet in Eitzum - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 06.10.2024, stellte ein Vorsitzender der Forstgenossenschaft Eitzum diverse Gegenstände in einem Waldgebiet in Eitzum fest. Das Waldgebiet befindet sich auf der Verlängerung des Linkwegs, in nördlicher Richtung. Hierbei handelt es sich um diverse Malerutensilien. Aufgrund der vor Ort festgestellten Menge wird davon ausgegangen, dass die Entsorgung der Gegenstände mit einem Transporter oder einem ähnlichen Kraftfahrzeug erfolgt sein muss.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

