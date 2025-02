Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Grundschule

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (04.02.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in die Gemeinschaftsgrundschule Kippekausen in der Burgstraße gerufen. Unbekannte Täter verschafften sich zuvor gewaltsam Zugang zum Schulgebäude und durchsuchten diverse Klassen- und Büroräume.

Der Hausmeister der Schule stellte am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr den Einbruch fest, indem er die aufgebrochene Haupteingangstür sowie das verwüstete Lehrerzimmer wahrnahm. Zuvor habe eine Lehrerin das Gebäude am Vortag (03.02.) gegen 19:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten an etlichen Türen des Schulgebäudes diverse Hebelmarken feststellen. Klassenräume und Büroräume wurden gewaltsam aufgehebelt und nach Wertgegenständen durchsucht. Der hierbei entstandene Sachschaden an Türen und Schränken wird aktuell auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine hohe Anzahl an Tablets mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob noch weitere Beute erlangt wurde.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

