Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Vorfall in der Schwarzwaldstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Raub geben können, der am Donnerstag (05.12.2024) kurz vor 17.00 Uhr in der Schwarzwaldstaße in Neckarweihingen verübt worden sein soll. Ein 82 Jahre alter Mann war, nachdem er aus dem Linienbus ausgestiegen ist, zu Fuß auf dem Nachhauseweg. In der Schwarzwaldstraße kurz nach einer Kindertagesstätte sei der Mann von hinten gestoßen worden, worauf er gestürzt sei und leichte Verletzungen erlitten habe. Anschließend habe sein Geldbeutel gefehlt, der sich in seiner Hosentasche befunden habe. Im Geldbeutel hätten sich Bargeld und persönliche Dokumente befunden. Darüber hinaus liegen der Polizei derzeit keine weiteren Hinweise vor. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Verdächtiges in der Schwarzwaldstraße beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

