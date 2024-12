Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Drei Tatverdächtige wegen Verdachts des Bandendiebstahls in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Drei Männer im Alter von 23, 38 und 59 Jahren befinden sich seit Mittwoch (04.12.2024) in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht stehen, für mindestens einen versuchten Einbruchsdiebstahl im Böblinger Ortsteil Dagersheim verantwortlich zu sein. Einem Zeugen fielen zwei der drei Männer am Dienstag (03.12.2024) gegen 20.30 Uhr im Schützenweg auf, als diese in der Dunkelheit an einem Pedelec hantiert haben sollen. Beim Erblicken des Zeugen, sollen die beiden die Flucht ergriffen, in einen Pkw eingestiegen und losgefahren sein. Das Fahrrad ließen sie zurück. Es konnte später einem Anwohner im Schützenweg zugeordnet werden.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten kurz darauf unweit der Tatörtlichkeit zur vorläufigen Festnahme der drei Tatverdächtigen, die alle slowakische Staatsangehörige sind.

Ob die drei Männer möglicherweise für weitere Einbruchsdiebstähle im Bereich Böblingen verantwortlich sein könnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die drei Tatverdächtigen am Mittwoch (04.12.2024) einer Haftrichterin am Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahl und wies die Männer in Justizvollzugsanstalten ein.

