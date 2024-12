Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag (05.12.2024) zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Straße "Am Ulrichsbrunnen" in Kornwestheim in eine Unfallflucht verwickelt war. Mutmaßlich beim Abbiegen in den Elsaweg streifte der unbekannte Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen Lkw gehandelt haben. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

