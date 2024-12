Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in der Danziger Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (05.12.2024) zwischen 16.40 Uhr und 17.50 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Danziger Straße in Böblingen. Als eine Bewohnerin nach Hause kam, flüchteten die Täter mutmaßlich über einen Balkon und durch den Garten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Schmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

