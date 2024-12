POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht - Rettungswagen beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (05.12.2024) zwischen 8.40 Uhr und 16.20 Uhr in einem Parkhaus in der Benzstraße in Sindelfingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Rangieren einen dort geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der ...

