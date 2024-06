POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Speyer (ots) - In einem Garten in der Kolpingstraße wurde am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr eine ca. 40 cm große Schildkröte aufgefunden. Das Tier wurde durch die Polizei vorerst in Obhut genommen und zur Dienststelle verbracht. Noch bevor es an einen Tierschutzverein übergeben werden konnte, meldete sich der Eigentümer des ausgebrochenen Tiers. Die Schildkröte konnte anschließend wohlbehalten an den Eigentümer ...

mehr