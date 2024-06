Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Lautstarke Randaliererin verursacht Sachschaden

Speyer (ots)

Am Montagabend gegen 18:25 Uhr melden Anwohner aus der Remlingstraße eine Frau, welche lautstark auf der Straße randalieren würde. Die Frau schlug an einem Mehrfamilienhaus eine Türsprechanlage ein, trat gegen einen geparkten PKW und warf eine Mülltonne um. Anschließend entfernte sie sich fußläufig von der Örtlichkeit. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Verantwortliche nicht mehr festgestellt werden. Durch ein gefertigtes Lichtbild konnte die Identität der Frau jedoch durch die Polizeibeamten geklärt werden. Die 38-Jährige verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

