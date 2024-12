Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (04.12.2024) 17:30 Uhr und Donnerstag (05.12.2024) 07:00 Uhr in der Keplerstraße in Neckargröningen einen Baucontainer auf und entwendeten daraus mehrere elektrobetriebene Arbeitsgeräte. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt auf das umzäunte Baustellengelände und hebelten daraufhin mutmaßlich das Vorhängeschloss am Baucontainer auf. Die Höhe des Diebesgutes sowie des entstandenen Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell