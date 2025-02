Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Mehrere Einbrüche in Gartenlauben

Burscheid (ots)

Gestern Nachmittag (04.02.) ist die Polizei zu einer Kleingartenanlage in der Straße In der Dellen gerufen worden. Bislang Unbekannte waren gewaltsam in drei Gartenlauben eingedrungen und hatten dabei diverse Gegenstände entwendet.

Ein Geschädigter wusste zu berichten, dass er seine Gartenlaube am Vorabend noch unversehrt verlassen hatte, so dass die Taten möglicherweise in der Nacht verübt worden sind. Aus zwei der drei Gartenlauben wurden unter anderem ein Rasenmäher, eine Leiter, ein Akkuschrauber sowie eine Kettensäge entwendet. In einer Gartenlaube machten die Täter offenbar keine Beute. Zu den Einbrüchen wurde jeweils eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesen Taten geben kann oder selbst auch betroffen ist, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

