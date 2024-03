POL-HS: Gewächshaus abgebrannt

Hückelhoven (ots) - Einbrecher drangen gewaltsam in das Büro eines in der Straße Am Jugendheim gelegenen Kindergartens ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Hierfür brachen sie unter anderem Aktenschränke auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 4. März (Montag), 18 Uhr, und dem 5. März (Dienstag), 7 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

