Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Täter beraubt Geschädigte in Versicherungsbüro

Rösrath (ots)

Am Mittwoch (05.02.) kam es im Stadtteil Forsbach zu einem Raubdelikt, bei welchem ein unbekannter Täter ein Smartphone erbeutete.

Gegen 13:50 Uhr hatte der Mann ein Versicherungsbüro an der Bensberger Straße betreten und sich bei der dortigen Versicherungsvertreterin über eine Zulassungsangelegenheit informiert. Im Laufe des folgenden Gespräches nahm der Mann das Smartphone der Frau an sich und wollte das Büro damit verlassen. Die 57-jährige Geschädigte versuchte dies zu verhindern, indem sie sich dem Unbekannten in den Weg stellte. Dieser stieß sie jedoch zur Seite und flüchtete mit dem Smartphone in Richtung Bensberg. Die Geschädigte wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben: Ca. 23 bis 28 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, schwarzer Dreitagebart. Er trug eine schwarze Brille mit goldenen Elementen und sprach kein Deutsch aber etwas Englisch.

Die Polizei fahndete nach dem Mann, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Das Kriminalkommissariat 3 in Overath bittet daher nun um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell