Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Teures Starkstromkabel von Toilettenanlage gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht von Mittwoch (17.07.) zum Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter ein 30 m langes Starkstromkabel am Hasenbrink. Das Kabel war zum Betreiben der Toilettenanlage einer dortigen städtischen Unterkunft verbaut. Die Toilettencontainer befinden sich in der Hofeinfahrt und sind für die Bewohner frei zugänglich. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

