Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter steigen durch Fenster in Kosmetikstudio

Vlotho (ots)

(um) Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag stiegen bislang unbekannte Täter in ein Kosmetikstudio in der Herforder Straße ein. Das Fenster hatten die Einbrecher gewaltsam geöffnet, bevor sie in die Räumlichkeiten des Studios gelangten. Im Inneren durchsuchten die Diebe sämtliche Schränke in den Wirtschafts- bzw. Büroräumen. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Spurensicherung. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell