Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Navigationsgerät aus PKW gestohlen

Hiddenhausen (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (18.07.) schlugen dreiste Autodiebe eine Fahrzeugscheibe an der Beerenstraße ein. So konnten die Diebe aus einem PKW Skoda in Schweicheln-Bermbeck ein Garmin-Handgerät ergattern. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Das schwarze Navigationsgerät war abnehmbar im Bereich der Windschutzscheibe befestigt. Am Fahrzeug konnte nach Aufnahme der Strafanzeige eine Spurensicherung erfolgen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

