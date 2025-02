Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Safer Internet Day 2025 - Polizei klärt über den Umgang mit Falschinformationen im Netz auf

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Dienstag (11.02.) findet erneut der bundesweite Aktionstag "Safer Internet Day" statt. Das diesjährige Schwerpunktthema lautet "Keine Likes für Lügen! Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz". In der heutigen Zeit wird es zunehmend schwieriger, faktenbasierte Inhalte von manipulierten Inhalten oder Falschinformationen zu unterscheiden. Die EU-Initiative "klicksafe" richtet sich daher vor allem an junge Menschen und möchte Kompetenzen stärken, die benötigt werden, um mit Falschinformationen und hasserfüllten Online-Inhalten umzugehen.

Junge Menschen beziehen ihre Informationen zu einem großen Teil aus den sozialen Netzwerken. Doch gerade hier sind Falschinformationen, häufig in Kombination mit rassistischen und antidemokratischen Inhalten, sehr präsent. Die Polizei Rhein-Berg möchte Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, sich zu urteilsfähigen und medienkompetenten Persönlichkeiten zu entwickeln und auch Eltern dahingehend beraten.

Aus diesem Grund werden die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention am Dienstag (11.02.) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der RheinBerg Galerie in der Bergisch Gladbacher Innenstand anzutreffen sein und Präventionstipps für Eltern, Kinder und Jugendliche rund um das Thema Internetsicherheit geben.

Weitere Informationen, auch zu anderen Präventionsthemen, erhalten Sie beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444 oder der Emailadresse gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de, auf unserer Internetseite unter

https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/keine-likes-fuer-luegen-0

und über folgende Links:

www.klicksafe.de/sid25

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/medienkompetenz/

https://www.polizeifuerdich.de/news/fake-news-bei-messenger-diensten-und-social-media/

