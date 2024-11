Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neuer Kontaktbereichsbeamter für den Kontaktbereich "An der Schmücke"

Heldrungen (ots)

Am Verwaltungssitz der Landgemeinde "An der Schmücke" in Heldrungen im Kyffhäuserkreis wurde am Montag, 25. November, Polizeihauptmeister (PHM) Mirko Bauer feierlich in sein neues Amt als Kontaktbereichsbeamter (KoBB) der Landgemeinde An der Schmücke eingeführt. Er tritt damit die Nachfolge für den Kontaktbereichsbeamten PHM Maik Otto an, welcher am 31. Oktober 2024 in den Ruhestand versetzt wurde.

Als Kontaktbereichsbeamter ist PHM Bauer ab sofort wichtiger polizeilicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Landgemeinde vor Ort. Durch seine Präsenz und direkte Gespräche mit der Bevölkerung wird PHM Bauer das Sicherheitsgefühl weiter stärken. Neben der Aufnahme strafrechtlich relevanter Sachverhalte zählt auch die Prävention zu einer zentralen Aufgabe des neuen KoBBs.

PHM Bauer kann bei der Bewältigung seiner Aufgaben auf ein Erfahrungswissen aus über 30 Jahren im Dienst der Thüringer Polizei zurückblicken. Vor seiner Tätigkeit als KoBB war er über viele Jahre im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Kyffhäuser tätig, weshalb er sich auch örtlich bestens auskennt.

Der Leiter Einsatz- und Streifendienst der PI Kyffhäuser, Herr EPHK John, freut sich darüber, dass der Kontaktbereich An der Schmücke unmittelbar nachbesetzt werden kann. Er betonte die zentrale Rolle der Kontaktbereichsbeamten als Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung und wünschte PHM Bauer für seine neue Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell