POL-PDLD: Mehrere Körperverletzungen. Täter gesucht!

Maikammer- 06.04.2025 (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Rahmen einer Veranstaltung in Maikammer zu zwei Körperverletzungsdelikten. Im Bereich der katholischen Kirche in Maikammer griffen gegen 02:50 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Täter einen 18-jährigen Mann an und verletzten ihn im Gesicht. Der alkoholisierte Geschädigte erlitt dadurch einen Cut unter dem Auge und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Unweit des ersten Ereignisorts kam es kurz danach zu einer weiteren Körperverletzung. Im Rahmen der Tatausführung wurde ein 26-Jähriger ins Gesicht geschlagen und gegen seinen Oberschenkel getreten. Der hier Geschädigte klagte über Schmerzen, musste allerdings nicht medizinisch versorgt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen auch hier dieselben Täter in Frage. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter etwa 16 bis 18 Jahre alt, 180cm groß und sprachen deutsch. Einer der beiden Täter trug eine rot-schwarze Jacke. Beide flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu den geflüchteten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

