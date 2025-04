Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Taser - Einsatz

Landau (ots)

Am 06.04.2025 kam es gegen 19:55 Uhr in Landau-Wollmesheim in der Mörzheimer Straße zu einem Nachbarschaftsstreit zwischen einem 40-Jährigen und einem 80-Jährigen, welcher in einer versuchten gefährlichen Körperverletzung gipfelte. Hierbei wollte der Jüngere den Älteren mit einem Spaten schlagen. Diesen verfehlte er glücklicherweise jedoch knapp. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Kräfte der 40-Jährige angetroffen werden, welcher sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Da er den polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete, musste letztendlich das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt werden. Im Anschluss konnte dieser gefesselt und einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt werden. Er wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

