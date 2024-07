POL-AC: PKW durch Brand zerstört.

Würselen (ots) - Ein Mann ist gestern Abend (4.7.2024) beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt an der Krefelder Straße von Angestellten beobachtet worden. Als die beiden Mitarbeiterinnen ihn ansprachen, wurde er gewalttätig und floh. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann kurz nach 19 Uhr diverse Sachen in dem Geschäft eingesteckt. Von den beiden ...

