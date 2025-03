Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 27.03.2025 kam es gegen 16:45 Uhr in der Straße "Am Stadtpark" in Wittlich, im Bereich der Einfahrt auf den "Rommelsbach-Parkplatz" zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Dabei wurde der 49-jährige Krad-Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallörtlichkeit zu leichten Einschränkungen im fließenden Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell