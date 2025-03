Wittlich (ots) - Am Montag, 25.03.2025 befuhr die 30-jährige Geschädigte mit ihrem VW Passat gegen 17:20 Uhr die Straße "Rommelsbach" in Wittlich stadteinwärts. In Höhe des Stadtparkes warfen Jugendliche einen Stein auf die Fahrbahn, wodurch der PKW der 30-Jährigen getroffen wurde. Die Geschädigte konnte erkennen, wie mehrere Jugendliche in den Stadtpark flüchteten. Durch den Steinwurf wurde die Windschutzscheibe ...

