POL-PDWIL: Einsatzmaßnahmen auf dem Campingplatz Kröv

Prüm (ots) - Am Dienstag, den 25.03.2025, kam es im Zeitraum von 10:00 und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Ausparken mit einem parkenden braunen Toyota Hilux Pick-Up und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem unbekannten Unfallfahrzeug könnte es sich aufgrund des Schadensbildes am Pick-Up um einen Pritschenwagen o.Ä. handeln. Der Fahrer ...

