Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Dienstag, den 25.03.2025, kam es im Zeitraum von 10:00 und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Ausparken mit einem parkenden braunen Toyota Hilux Pick-Up und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem unbekannten Unfallfahrzeug könnte es sich aufgrund des Schadensbildes am Pick-Up um einen Pritschenwagen o.Ä. handeln.

Der Fahrer des Fahrzeugs sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

