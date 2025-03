POL-PDWIL: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Arfeld (ots) - In der Nacht vom Samstag (22.03.2025) auf Sonntag (23.03.2025) kam es in der Arzfelder Schlesierstraße gegen 03:00 Uhr zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes aus einer Garage. Es handelt sich dabei um ein weißes Damen-Fahrrad mit roten Elementen und einer Satteltasche. Zeugen, die insbesondere zur angegebenen Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Arzfeld festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbidung zu ...

mehr