Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Versuchter Einbruch in Kfz-Zulassungsstelle

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch (26.03.) auf Donnerstag (27.03.), in die Büroräume der Kfz-Zulassungsstelle in Lüdinghausen einzubrechen. Zwischen 16.00 Uhr und 07.00 Uhr schlugen sie mit einem Stein ein Fenster neben dem Haupteingang ein und gelangten so in das Gebäude. Dort versuchten sie, eine Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Ohne Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell