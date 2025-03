Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkenbergestraße/Rollerfahrer bei Unfall verletzt, Verursacher flüchtig

Leicht verletzte sich der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades (Motorroller) bei einem Unfall am Donnerstag (27.03.) gegen 06.40 Uhr auf der Borkenbergestraße in Hausdülmen. Er war in Richtung Lüdinghausen unterwegs, als er von einem Auto mit so geringem Anstand überholt wurde, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den Grünstreifen stürzte. Dabei wurde auch der Motorroller beschädigt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Lüdinghausen, ohne sich um den verunfallten 18-Jährigen zu kümmern. Fahrzeug und Insassen werden wie folgt beschrieben:

- weißer VW Golf der Baureihe 5 oder 6 - besetzt mit zwei jüngeren, männlichen Personen mit dunklen Haaren

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

