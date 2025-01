POL-PDWIL: Unfallflucht in Speicher

Daun (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag, 30.01.2025 zwischen 18:00 Uhr und 18:25 Uhr, kam es im EDEKA-Markt in Daun zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Der Geschädigte stellte sein E-Bike in dem Vorraum des Edeka-Marktes ab und ging kurz zum Einkaufen in den Markt. Als er zum Abstellplatz zurückkehrt, gegen 18:22 Uhr, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich das Rad entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, ...

mehr