POL-PDWIL: Reimerath - Verkehrsunfall nach gefährlichem Überholmanöver

Pronsfeld (ots) - In der Nacht vom 28.01.2025 auf den 29.01.2025 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in eine Garage eines Einfamilienhauses im Lehweg in Pronsfeld. Dabei wurden vier 18 Zoll-M-Felgen der Marke BMW entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizei Prüm ...

mehr