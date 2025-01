Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehren - Verkehrsunfallflucht

Daun (ots)

Am Donnerstag, 30.01.2025 kurz vor 22 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L68 von Daun in Fahrtrichtung Mehren als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug fuhr gegen den seitlichen Hang, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach liegend rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde hierbei schwer beschädigt. Der Fahrer gab bei der Verkehrsunfallaufnahme an, dass ein anderes Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll.

Deshalb sucht die Polizei Daun Zeugen des Vorfalles, bitte bei der Polizei Daun, Tel. 06592 96260 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell