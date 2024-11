Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Augsburg (ots)

Oettingen - Am Montag (11.11.2024) führten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in Oettingen durch. Insgesamt wurden 34 Geschwindigkeitsverstöße mit teils erheblichen Überschreitungen festgestellt. 22 Verstöße lagen hierbei im Anzeigenbereich. Bedauerlichen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer, welcher mit 156 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen wurde. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von rund 1.000 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister, sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell