POL-HS: Handtasche aus Pkw entwendet
Wassenberg-Birgelen (ots)
Am Samstag, 1. November, entwendeten unbekannte Tatverdächtige zwischen 1.50 Uhr und 2.20 Uhr eine Handtasche samt Inhalt aus einem Pkw, der an der Lambertusstraße parkte. Die leere Handtasche konnte im Nahbereich aufgefunden werden.
