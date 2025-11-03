Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung

Polizei sucht Zeugen

Wassenberg (ots)

Am Samstag, 1. November, hörte ein Zeuge gegen 00:55 Uhr, lautes Geschrei an der Kirchstraße. Als er nach dem Rechten sehen wollte, bemerkte er drei Personen, die einen jungen Mann schubsten, so dass dieser zu Boden stürzte. Als er am Boden lag, trat einer der Männer auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig durch eine Gasse zwischen einer Gaststätte und einer Pizzeria in Richtung Am Buir. Der Angegriffene zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die flüchtigen Personen waren alle schwarz gekleidet und männlich. Die Person, die getreten hat, hatte kurze schwarze Haare, trug einen Bart und war etwa 185 Zentimeter groß. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei die drei Männer. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenbang stehen könnten, oder die Angaben zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch einen Hinweis geben über unsere Website oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell