Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch durchs Fenster

Wegberg (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag (28. Oktober) und Sonntag (2. November) durch das einschlagen eines Fensters in ein Wohnhaus an der Tüschenbroicher Straße ein. Sie durchwühlten diverse Schränke. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

