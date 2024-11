Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Räuber drohen mit Schere

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße;

Tatzeit: Samstag, 0.15 Uhr;

Mit einer Schere drohten zwei bislang unbekannte Männer nach einem Diebstahl in Ahaus. In der Nacht zum Samstag, gegen 0.15 Uhr, betraten die beiden Unbekannten den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Wüllener Straße. Sie nahmen sich zwei Flaschen Schnaps aus dem Regal und wollten ohne zu bezahlen die Tankstelle verlassen. Der Angestellte hatte den Diebstahl jedoch beobachtet und sprach die Männer laut an. Ein Zeuge hörte die Rufe und stellte sich den Tätern in den Weg. Daraufhin zog einer der beiden eine Schere aus der Tasche und hielt sie dem Zeugen drohend vor. Die Räuber flüchteten danach über das Tankstellengelände in Richtung Innenstadt.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen. 2. Täter: Etwa 2 Meter groß, unter dem linken Auge eine frische Narbe ("Cut").

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell