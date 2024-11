Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Dampfentwicklung in Lagerhalle

Südlohn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.11., 16.03 Uhr) ist es in einer Lagerhalle in der Ladestraße in Südlohn zu einer Dampfentwicklung gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurden in der Halle chemische Substanzen gelagert. Die Hintergründe der Dampfentwicklung sind derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Personen wurden nicht verletzt. Der Ereignisort ist für das Betreten unberechtigter Personen polizeilich gesichert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an. (pl)

