Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Kreisstraße 20 (Düwing Dyk);

Unfallzeit: 15.11.2024, 06.40 Uhr;

Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf dem Düwing Dyk in Ahaus-Wüllen zugetragen hat. Eine 24-jährige Ahauserin beabsichtigte gegen 06.40 Uhr mit ihrem Pkw von einer Grundstückseinfahrt auf den Düwing Dyk einzufahren. Dabei übersah sie aus ungeklärter Ursache das Auto eines 34-jährigen Mannes aus Ahaus, der den Düwing Dyk in Fahrtrichtung Stadtlohn befuhr. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw geborgen werden. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide in ein naheliegendes Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr neutralisiert. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und wurde gegen 09.00 Uhr wieder freigegeben. (ms)

