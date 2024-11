Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Schule

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeit: zwischen 13.11.2024, 19.15 Uhr, und 14.11.20, 11.00 Uhr;

Mutwillig den Inhalt eines Feuerlöschers entleerten Unbekannte in einem Container in Gronau. Dieser steht auf dem Schulhof einer Schule an der Laubstiege und wird derzeit als Klassenraum genutzt. Um in das Innere des Containers zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02652) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell